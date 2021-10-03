Тренерский штаб "горняков" во главе с Роберто Де Дзерби получил ужасные новости по поводу состояния здоровья подопечного.

Лассина Траоре был прооперирован, сообщает Профутбол Digital со ссылкой на слова генерального директора Шахтера Сергея Палкина.

К сожалению, сбылся один из худших прогнозов: буркиниець будет восстанавливаться от травмы около 7 месяцев. Вероятно, нападающий сможет вернуться в строй только в апреле следующего года.

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Напомним, Траоре получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов против Интера в результате столкновения с защитником Дюмфрисом. До повреждения в активе Лассины было 14 поединков за Шахтер во всех турнирах и 9 голов.

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