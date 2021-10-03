Шахтер потерял Траоре почти до конца сезона
Тренерский штаб "горняков" во главе с Роберто Де Дзерби получил ужасные новости по поводу состояния здоровья подопечного.
Лассина Траоре был прооперирован, сообщает Профутбол Digital со ссылкой на слова генерального директора Шахтера Сергея Палкина.
К сожалению, сбылся один из худших прогнозов: буркиниець будет восстанавливаться от травмы около 7 месяцев. Вероятно, нападающий сможет вернуться в строй только в апреле следующего года.
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Напомним, Траоре получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов против Интера в результате столкновения с защитником Дюмфрисом. До повреждения в активе Лассины было 14 поединков за Шахтер во всех турнирах и 9 голов.
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