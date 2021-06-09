Шахтер оказался далеко не единственным клубом, который заинтересовали игроки Сассуоло.

Полузащитник Филип Джуричич также может покинуть итальянский клуб, информирует Sky Sport Italia.

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Серба сватали в Шахтер, однако Саутгемптон и Вест Хэм уже сделали свои предложения. Правда, сам Джуричич хотел бы остаться в Серии А. Представителям АПЛ придется приложить усилия, чтобы переманить хавбека Сассуоло.

К слову, в прошлом сезоне Джуричич провел 33 матча, отличился 5 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает хавбека в 9 млн евро.

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