Дмитрий Ризнык получил травму и может пропустить предстоящие матчи Шахтера в УПЛ и Кубке Украины.

Донецкий Шахтер сообщил новые детали относительно своих травмированных футболистов. В лазарет команды попал основной голкипер Дмитрий Ризнык. А Ефим Конопля продолжает восстановление после повреждения в игре за сборную Украины.

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"Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык получил мышечную травму, из-за чего пропустит 2 недели. Защитник "горняков" Ефим Конопля вернется к тренировкам в общей группе через неделю", – сообщила пресс-служба Шахтера в Telegram.

Добавим, что травма Ризныка открывает путь в основной состав для Кирилла Фесюна, который летом перебрался в донецкую команду из Колоса. Портал Transfermarkt оценил этот трансфер в 2,7 миллиона евро. Несмотря на солидную цену, Фесюн еще не выступал за "горняков" в официальных встречах.

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