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Шахтер потерял невероятную прибыль из-за вынужденного отъезда из Донецка – Палкин раскрыл сумму

15:29 - Читати українською
Шахтер потерял невероятную прибыль из-за вынужденного отъезда из Донецка – Палкин раскрыл сумму
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор "горняков" признался, что вынужденный переезд клуба из родного города серьезно ударил по бюджету Шахтера.

"Стратегия развития нашего клуба – достичь ситуации, когда мы полностью будем покрывать свои расходы и станем прибыльными. Если бы мы были сегодня на Донбасс-Арене, то были бы прибыльными. Этот фактор, что мы потеряли такую ​​арену, вносит свои коррективы.

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В сезоне 2013-2014 годов у нас была средняя посещаемость 42 тысячи человек в чемпионате Украины. У нас были проданы все VIP-ложи, абонементы. Мы зарабатывали на билетах в те времена фактически более 10 млн долларов", – рассказал Палкин Интерфакс-Украина.

Кроме того, как отметил гендиректор Шахтера, клуб получает около 7 млн ​​долларов США от компаний-спонсоров (без учета группы СКМ, которая является генеральным спонсором "горняков"). Выступления на групповом этапе Лиги чемпионов и в Лиге Европы сезона 2019/20 уже принесли клубу около 50 млн евро.

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Теги
Донбасс Арена Шахтер Шахтер Сергей Палкин футбольные финансы
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