Кевин может пропустить поединки Шахтера против Панатинаикоса в третьем раунде квалификации ЛЕ.

"Кевин – очень яркий персонаж. Он, к сожалению, травмировался. Я хочу сказать, что насколько мне известно – травма достаточно серьезная.

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Это мышечная травма, которую нужно будет лечить не одну неделю. Скорее всего, что матчах против Панатинаикоса Кевин не сможет помочь Шахтеру. Это проблема, ведь Эгиналдо не так ярко будет выглядеть на этой позиции", – поделился информацией в прямом эфире на Youtube журналист Игорь Цыганик.

Напомним, что Кевина заменили на 56-й минуте ответного матча против Бешикташа (2:0). В игре первого тура УПЛ против Эпицентра (1:0) бразилец вообще не участвовал.

Первая встреча Шахтера и Панатинаикоса состоится уже 7 августа в Греции, а ответная игра – 14 августа.

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