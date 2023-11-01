Шахтер потерял лидера или пытается запутать Динамо – новая тренировка дала тревожный сигнал
Фанаты Шахтера с напряжением ожидают Классическое в рамках 13 тура УПЛ.
Сегодня подопечные Марино Пушича провели тренировку на базе спорткомплекса "Святошин", сообщает пресс-служба "горняков".
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Ни на одном фото нет Тараса Степаненко. Капитан Шахтера пропускал кубковый матч против Виктории из-за повреждений, а до Классического остается 2 дня. Если дончане не пытаются запутать Динамо, то у 34-летнего хавбека будет очень мало шансов успеть восстановиться.
Напомним, суперматч состоится 3 ноября, стартовый свисток в 17:00. Шахтер опережает "Динамо" на 5 очков, хотя киевляне сыграли на один тур меньше.
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