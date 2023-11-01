Сегодня подопечные Марино Пушича провели тренировку на базе спорткомплекса "Святошин", сообщает пресс-служба "горняков".

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Ни на одном фото нет Тараса Степаненко. Капитан Шахтера пропускал кубковый матч против Виктории из-за повреждений, а до Классического остается 2 дня. Если дончане не пытаются запутать Динамо, то у 34-летнего хавбека будет очень мало шансов успеть восстановиться.

Напомним, суперматч состоится 3 ноября, стартовый свисток в 17:00. Шахтер опережает "Динамо" на 5 очков, хотя киевляне сыграли на один тур меньше.

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