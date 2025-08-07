Шахтер потерял еще одну звезду перед матчем с Панатинаикосом в Лиге Европы
Лассина Траоре получил мышечное повреждение и не поможет "горнякам" в третьем раунде отбора ЛЕ.
В команде Арды Турана началась эпидемия травм перед игрой с Панатинаикосом. После Кевина выбыл еще один атакующий игрок – Лассина Траоре.
Туран прокомментировал информацию о травме лидера Шахтера – известно, сыграет ли он с Панатинаикосом
24-летний представитель Буркина-Фасо получил мышечное повреждение.
"Нападающий Шахтера Лассина Траоре в матче 1-го тура УПЛ с Эпицентром получил травму четырехглавой мышцы бедра (квадрицепса). Футболисту придется пройти оперативное лечение.
Желаем игроку скорейшего восстановления и ждем его возвращения на футбольное поле", – сообщили в пресс-службе Шахтера.
