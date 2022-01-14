Шахтер потерял двух важных игроков из-за бытовой травмы и хронических проблем
Главный врач Шахтера Артур Глущенко рассказал о кадровых потерях команды накануне зимних сборов.
"Не будет проходить медосмотр Лассина Траоре, восстанавливающийся после операции. Не будет его проходить и Сергей Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое случается иногда.
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Соломон тоже не будет проходить, у него хроническая проблема. Мы решили ее устранить сейчас. На решение уйдет около трех недель. Думаю, что на второй сбор он уже вернется", – поделился Глущенко в комментарии Футбол News.
Добавим, что уже 16 января делегация Шахтера отправится в Турцию на первый зимний сбор, где подопечных Де Дзерби ожидают три товарищеских встречи.
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