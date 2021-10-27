Полузащитники Шахтера Тарас Степаненко и Педринью не смогут помочь "горнякам" в поединке 1/8 финала Кубка Украины против Черноморца.

Тренерский штаб Шахтера решил поберечь Степаненко и Педринью на матч Кубка Украины из-за повреждений в игре с Ворсклой, сообщает Footboom.

"С приходом Луческу арбитраж стал более лоялен к Динамо": Шахтер жестко ответил на критику Цыганика

Пока неизвестно, смогут ли оба игрока сыграть в поединке против Десны в рамках УПЛ в предстоящие выходные. Добавим, что Шахтеру также не помогут Матвиенко, Мораес и Траоре из-за травм.

Поединок между Черноморцем и Шахтером состоится уже сегодня, 27 октября. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, начало встречи в 19:30.

Черноморец – Шахтер: анонс матча 1/8 финала Кубка Украины