Шахтер потерял двух лидеров на матч Кубка Украины против Черноморца, – СМИ
08:57 - Читати українською
Полузащитники Шахтера Тарас Степаненко и Педринью не смогут помочь "горнякам" в поединке 1/8 финала Кубка Украины против Черноморца.
Тренерский штаб Шахтера решил поберечь Степаненко и Педринью на матч Кубка Украины из-за повреждений в игре с Ворсклой, сообщает Footboom.
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Пока неизвестно, смогут ли оба игрока сыграть в поединке против Десны в рамках УПЛ в предстоящие выходные. Добавим, что Шахтеру также не помогут Матвиенко, Мораес и Траоре из-за травм.
Поединок между Черноморцем и Шахтером состоится уже сегодня, 27 октября. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, начало встречи в 19:30.
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