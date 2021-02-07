Валерий Бондарь и Даша Савина / Фото из соцсетей

Защитник Шахтера Валерий Бондарь сделал предложение выйти замуж своей девушке Даше Савиной.

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"Самое главное "Да" в моей жизни. Я люблю тебя", – написал Бондарь на своей странице в социальной сети Instagram.

Об отношениях футболиста и телеведущей стало известно в августе 2020 года. Ранее Савина встречалась с форвардом Динамо Владиславом Супрягой.

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