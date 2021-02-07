Шахтер потеряет еще одного холостяка – юная звезда "горняков" сделал предложение своей возлюбленной
11:14 - Читати українською
Защитник сборной Украины Валерий Бондарь решил завязать с холостяцкой жизнью.
Защитник Шахтера Валерий Бондарь сделал предложение выйти замуж своей девушке Даше Савиной.
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"Самое главное "Да" в моей жизни. Я люблю тебя", – написал Бондарь на своей странице в социальной сети Instagram.
Об отношениях футболиста и телеведущей стало известно в августе 2020 года. Ранее Савина встречалась с форвардом Динамо Владиславом Супрягой.
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