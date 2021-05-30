Челси, минимально обыграв Манчестер Сити, во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

До вчерашнего вечера в составе лондонцев был только один победитель Лиги чемпионов – Матео Ковачич, который выиграл этот турнир с мадридским Реалом.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Кроме того, победа над Манчестер Сити стала знаковой для двух воспитанников Челси – Андреаса Кристенсена и Мейсона Маунта. Они стали первыми игроками в истории, кто побеждал в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Отметим, Кристенсен победу на молодежном уровне одержал титул в 2015 году, когда Челси U-19 в финальном матче обыграл сверстников из донецкого Шахтера (3:2). Маунт выиграл этот турнир годом позже – тогда лондонцы одолели ПСЖ (2:1).

Ман Сити – Челси: Пеп снова перемудрил, Тухель делает разницу, а Зинченко допустил роковую ошибку при прекрасной игре