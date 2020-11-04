Донецкий Шахтер попал под грозную руку Боруссии Менхенгладбах и потерпел погром на НСК Олимпийский.

"Горняки" уступили Боруссии М в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:6. А другая немецкая команда – Бавария – разгромила австрийский Зальцбург 6:2.

Феерия разъяренных мюнхенцев в видеообзоре матча Зальцбург – Бавария – 2:6

По сумме двух матчей клубы из Бундеслиги установили уникальное достижение Лиги чемпионов – впервые в истории две команды из одной страны забили более 12 голов на выезде за один игровой день, пишет MisterChip в своем Twitter.

Из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым, а вот Боруссия М завоевала лидерство. Бавария благодаря уверенной победе над Зальцбургом закрепила за собой первое место в группе А.

Шахтер – Боруссия М: Каштру на грани отставки и плей-офф ЛЧ – крутые соперники Украины, уникальный стыд, конец сказки