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Шахтер после победы над Вольфсбургом поднялся в топ-15 клубного рейтинга УЕФА

11:36 - Читати українською
Шахтер после победы над Вольфсбургом поднялся в топ-15 клубного рейтинга УЕФА
ФК Шахтер

Шахтер победил Вольфсбург в матче 1/8 финала Лиги Европы и улучшил свое положение в рейтинге клубов Европы.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

В сезоне 2019/120 донецкая команда благодаря выступлениям в еврокубках уже набрала 17 баллов, а за последние 5 лет этот показатель равен 80 пунктам. Сейчас Шахтер занимает 15-е место в клубном рейтинге УЕФА, сообщает Bert Kassies.

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К слову, что перед домашним матчем против Вольфсбурга "горняки" располагались на 19-й позиции, но победа над немцами позволила опередить Порту, Лион, Наполи и Рому.

Напомним, еврокубковый сезон для коллектива Луиша Каштру еще не завершен. В четвертьфинале Лиги Европы Шахтер сыграет с победителем пары Айнтрахт – Базель. Вероятно, соперниками дончан станут швейцарцы, которые в первом матче 1/8 финала разгромили немцев со счетом 3:0.

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Теги
Шахтер - Вольфсбург Шахтер Шахтер Лига Европы УЕФА
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