Шахтер стартует в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/24 с матча против Порту. Каков прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Порту состоится во вторник, 19 сентября, в 22:00 по Киеву. Из-за вторжения российских оккупантов чемпион Украины вынужден принимать соперников в Лиге чемпионов за границей. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге.

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Шахтер подходит к поединку в статусе аутсайдера. Авторитетная контора Bwin на победу "горняков" выставила коэффициент 4.1. В то же время успех Порту оценен в 1.8, тогда как ничья – 3.9.

Специалисты Betfair еще меньше верят в команду Патрика ван Леувена. Победа Шахтера представлена коэффициентом 4.25, а результат в пользу соперника – 1.7. Ничья – 3.75.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.66, а на соответствующий тотал меньше – 2.1. В составе Шахтера голов больше всего ждут от Сикана (3.5).

Дончане четырежды встречались с Порту на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 Шахтер дважды проиграл "драконам" и занял последнее место в группе, а в сезоне-2014/15 оба матча завершились ничьими, а команды вышли в плей-офф.

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