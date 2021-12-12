Пресс-служба Шахтера в официальном Instagram клуба решила вспомнить самые лучшие моменты с участием Марлоса в оранжевых цветах.

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Сначала опубликовали некоторые из ярких финтов, а также красивых голов, в частности, в ворота киевского Динамо. В другом видео пресс-служба Шахтера вспомнила лучшие голы своего ветерана, среди которых шедевральный забитый мяч в ворота Шальке, забитый пяткой.

Напомним, Марлос присоединился к Шахтеру летом 2014-го, перейдя из Металлиста за 8 млн евро. В составе "горняков" хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами. Список трофеев 33-летнего игрока впечатляет – он по 4 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную.

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