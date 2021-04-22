Специалист так и не договорился с "горняками" о продлении контракта, а действующее соглашение завершается уже в конце нынешнего сезона. По слухам, Шахтер уже договорился с другим наставником. Новым тренером команды якобы станет итальянец Роберто Де Дзерби.

Шахтер договорился с Де Дзерби, – Цыганык

В свою очередь, Каштру тоже не останется без работы. 59-летний португалец уже получил соблазнительное предложение из Катара, утверждает Maisfutebol. По информации источника, один из тамошних клубов видит Каштру приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды.

Напомним, Луиш Каштру возглавил Шахтер летом 2019 года, заменив своего земляка Паулу Фонсеку. За два года во главе дончан специалист сумел завоевать лишь одно чемпионство УПЛ, а также вывел команду в полуфинал Лиги Европы.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало