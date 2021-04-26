Шахтер попал в топ налогоплательщиков Украины – известна сумма
16:36 - Читати українською
Шахтер ежегодно стабильно наполняет казну Украины.
Донецкий клуб попал в топ-200 налогоплательщиков Украины за 2020 год. "Горняки" заняли 133 строчку списка, который опубликовал проект "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах".
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ЧАО "Шахтер (Донецк)" пополнило государственный бюджет на сумму свыше 410 млн гривен. Это на 5% больше, чем дончане заплатили в 2019 году. Тогда клуб оказался на 144 месте.
Заметим, что Шахтер является единственным футбольным клубом в рейтинге. Лидер – ОАО "УКРНАФТА", которая оплатила почти 46 млрд гривен налогов.
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