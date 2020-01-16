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Шахтер попал в топ-6 самых прибыльных клубов Европы

16 января 19:51 412 Читати українською
Шахтер попал в топ-6 самых прибыльных клубов Европы
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в 2018 году сумел заработать почти 50 млн евро.

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал экономический отчет по итогам 2018 года. Среди прочего, в релизе опубликовано топ-20 клубов, которые получили чистую прибыль за этот период.

Шахтер определился с соперниками на первом тренировочном сборе

В перечень вошли семь клубов из Англии, четыре немецкие команды, три испанских, две французских и по одному представителю Украины, Италии, Венгрии и России. Возглавил "двадцатку" французский Монако с чистой прибылью в 179 млн евро. Второе место занял лондонский Тоттенхэм – 127 млн ​​евро, а третьим стал Ливерпуль – 120 млн евро.

Единственным представителем Украины стал донецкий Шахтер, который занял высокую шестую строчку. "Горняки" сумели заработать за 2018 год 42 млн евро. Интересно, что среди стран Восточной Европы в список попали венгерская Академия Пушкаша и российский ЦСКА, которые с прибылью в 28 млн евро разделили 18-19 место.

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