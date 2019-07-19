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Шахтер попал в топ-10 клубов Европы по балансу прибыли и расходов на трансферы

15:06 16 Читати українською
Шахтер попал в топ-10 клубов Европы по балансу прибыли и расходов на трансферы
Тайсон празднует очередной успех Шахтера / Фото ФК Шахтер

Авторитетный портал Transfermarkt подсчитал расходы на трансферы европейских клубов за последние 5 лет.

"Горняки" заняли 8-ю строчку в рейтинге европейских команд по балансу прибыли и расходов на трансферы, сообщает Transfermarkt.

Шахтер опубликовал заявку на сезон 2019/20 – Сикан и Бланко Лещук в списке, Кайоде отсутствует

За последние 5 лет донецкий клуб потратил на трансферы 55,6 млн евро, зато пополнил казну из-за продаж своих игроков на 172,9 млн евро.

Возглавляет этот список Бенфика, которая примудрирались заработать невероятные 707,3 млн евро, потратив лишь 180,1 млн.

Напомним, Шахтер продал Фреда в Манчестер Юнайтед прошлым летом за рекордные для дончан 59 млн евро.

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