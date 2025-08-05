Главный тренер Шахтера Арда Туран не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды перед матчем с Панатинаикосом в квалификации ЛЕ.

Шахтер вылетели в Грецию, где сыграет против Панатинаикоса в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Перед встречей "горняки" остались без одного из ключевых игроков.

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Как сообщает Tribuna, вингер Шахтера Кевин не отправился с командой в Афины. Дело в том, что у 22-летнего бразильца повреждение и он сейчас восстанавливается. О степени травмы пока информации нет.

Кевин уже в текущем сезоне сыграл в трех матчах за Шахтер, забил четыре гола и отдал два ассиста.

К слову, Шахтера и Панатинаикос сыграют в четверг, 7 августа. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

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