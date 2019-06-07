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Шахтер получит от Ромы 1,5 млн за Фонсеку евро – команды сыграют товарищеский матч

20:56 155 Читати українською
Шахтер получит от Ромы 1,5 млн за Фонсеку евро – команды сыграют товарищеский матч
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Паулу Фонсека очень близок к переходу из Шахтера в Рому.

Донецкий клуб получит 1,5 миллиона евро за португальского специалиста от Ромы, сообщает Diário de Notícias. Хотя в контракте Фонсеки прописаны 5 миллионов евро отступных.

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Кроме того отмечается, что Шахтер и Рома проведут между собой товарищеский поединок, прибыль от которого пойдет на счет донецкого клуба.

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Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб должен представить Фонсеку в понедельник, 10 июня. Португалец должен подписать контракт по схеме 2+1.

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