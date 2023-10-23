Похоже, сага с поиском очередного наставника "горняков" подходит к своему концу.

Шахтер активно работает над тем, чтобы назначить постоянного главного тренера команды, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.

Шахтер контактировал с нидерландским тренером, – журналист

По его информации, решение по новому наставнику будет принято в ближайшие 24-48 часов. Ранее СМИ заявляли о переговорах со специалистами из Хорватии и Нидерландов.

Напомним, после увольнения Патрика ван Леувена команду принял спортивный директор клуба Дарио Срна. Он уже успел дебютировать на своей новой должности, одержав победу над ЛНЗ (3:0) в 11-м туре УПЛ.

К слову, свой следующий поединок Шахтер проведет 25 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Начало встречи в 19:45.

Шахтер разгромил ЛНЗ в дебютном матче Срны – нервы перед Барселоной, джокер снял все вопросы и вывел на 2 место