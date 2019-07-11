Шахтер получит минимум 15 млн евро: УЕФА объявил суммы выплат в Лиге чемпионов сезона 2019/20

Шахтер значительно пополнит свою казну за участие в ЛЧ / Фото ФК Шахтер

Союз европейских футбольных ассоциаций раскрыл финансовые детали Лиги чемпионов следующего сезона.

2,04 млрд евро будет выделено на выплаты участникам Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

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Каждый участник группового этапа турнира получит 15,2 млн евро. За каждую победу дополнительно выплачиваться 2,7 млн евро, за ничью – 0,9 млн евро.

Участники 1/8 финала получат по 9,5 млн, четвертьфиналисты – 15 млн, представители 1/2 финала – 12 млн, а финалисты – 15 млн. Победитель дополнительно получит от УЕФА еще 4 млн евро.

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Напомним, победителем прошлогоднего розыгрыша ЛЧ стал Ливерпуль.