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Шахтер получил запрос об аренде бразильского легионера

10:42 179 Читати українською
Шахтер получил запрос об аренде бразильского легионера
Веллингтон Нем и Тайсон / Фото ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Веллингтон Нем получил еще одно предложение из родины.

Бразильский клуб Коритиба заинтересован в услугах Веллингтона Нема, сообщает Gazeta do Povo.

Веллингтон Нем вернется в Шахтер – Флуминенсе не собирается покупать хавбека "горняков"

Представители южноамериканского клуба уже ведут переговоры с "горняками" об аренде 28-летнего полузащитника. Ранее Коритиба намеревалась усилиться экс-хавбеком Шахтера Жадсоном, но стороны не пришли к согласию.

Напомним, летом Веллингтон присоединился к Флуминенсе на правах аренды. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Нем провел 18 матчей, в которых отметился голом.

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