В последний день европейского трансферного окна за бразильца Кевина разгорелась ожесточенная борьба. Сделка между донецким Шахтером и Фулхэмом практически была заключена, когда Спортинг предложил еще 40 миллионов евро (255,4 миллиона бразильских реалов) и включился в борьбу за молодого игрока, который перешел в Шахтер из Палмейраса. Об этом информирует Globo.

Лиссабонский клуб следил за ситуацией с Кевином с начала трансферного окна и официально сделал предложение украинцу в этот понедельник. Этот трансфер может стать самым дорогом для чемпионата Португалии.

Учитывая то, что ранее Фулхэм сделал такое же предложение, Шахтер ведет с двумя клубами переговоры о форме оплаты и условиях личного контракта для самого Кевина.

У португальцев более боеспособная команда: действующий двукратный чемпион Португалии и участник Лиги чемпионов. Фулхэм, в свою очередь, играет в АПЛ. Решение придется принять в этот понедельник, когда в ведущих европейских лигах закроется трансферное окно. Известно лишь, что Кевин не останется в донецком Шахтере.

22-летний вингер был продан Палмейрасом в начале 2024 года за 15 млн евро (12 млн фиксированной суммы + 3 млн в виде бонусов). За украинский клуб он забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 57 матчах.

