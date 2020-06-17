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Шахтер получил возможность дозаявить трех игроков на ближайшие матчи Лиги Европы

20:07 - Читати українською
Шахтер получил возможность дозаявить трех игроков на ближайшие матчи Лиги Европы
Фото ФК Шахтер

УЕФА внес изменения в регламент перед доигрыванием нынешнего сезона Лиги Европы.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

Команды, которые продолжают соревноваться за трофей Лиги Европы, смогут дозаявить трех игроков на ключевые матчи турнира, сообщает официальный сайт Шахтера.

Лига Европы: Шахтер узнал место и даты доигрывания ключевых матчей турнира

Напомним, УЕФА принял решение доиграть нынешний сезон ЛЕ. Матчи 1/8 финала, которые остались, будут сыграны 5-6 августа, после чего начнется турнир из 8 лучших команд, который примет Германия.

Напомним, в первом поединке за путевку в четвертьфинал турнира Шахтер на выезде одолел Вольфсбург (2:1).

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Лига Европы: Шахтер узнал место и даты доигрывания ключевых матчей турнира
17:21
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Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы УЕФА Вольфсбург - Шахтер
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