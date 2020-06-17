Шахтер получил возможность дозаявить трех игроков на ближайшие матчи Лиги Европы

УЕФА внес изменения в регламент перед доигрыванием нынешнего сезона Лиги Европы.
Команды, которые продолжают соревноваться за трофей Лиги Европы, смогут дозаявить трех игроков на ключевые матчи турнира, сообщает официальный сайт Шахтера.
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Напомним, УЕФА принял решение доиграть нынешний сезон ЛЕ. Матчи 1/8 финала, которые остались, будут сыграны 5-6 августа, после чего начнется турнир из 8 лучших команд, который примет Германия.
Напомним, в первом поединке за путевку в четвертьфинал турнира Шахтер на выезде одолел Вольфсбург (2:1).
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