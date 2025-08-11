Кевин стал одним из лидеров Шахтера, поэтому неудивительно, что Наполи и Фулхэм обратили внимание на бразильского вингера. Фулхэм уже предлагал "горнякам" 30 миллионов евро плюс бонусы за игрока, но дончане решили подождать более выгодного предложения.

Туран – о матче с Карпатами: "Я не тот тренер, который будет пытаться искать какие-то отмазки"

Как сообщает Фабрицио Романо, Фулхэм подал новый официальный запрос по трансферу Кевина. Английский клуб предложил 37 миллионов евро плюс бонусы. В свою очередь Шахтер настаивает на 50 миллионах евро. Ранее была информация, что Наполи также интересуется бразильцем.

Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года. Всего он сыграл за "горняков" в 55 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 12 миллионов евро. Соглашение Кевина с Шахтером действует до 31 декабря 2028 года.

Карпаты расписали ничью с Шахтером в грандиозном матче с 6 голами – "львы" снова огорчили Турана в компенсированное время