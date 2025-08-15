Состоялись все ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2025/26, Ответные матчи третьего раунда квалификации

КуПС – РФШ – 1:0 (первый матч 2:1)

Гол: Пеннанен, 49

Митьюлланд – Фредрикстад – 2:0 (3:1)

Голы: Бех Сёренсен, 9, Паулинью, 17

Бранн – Гекен – 0:1 (2:0)

Гол: Де Руве, 38 (аг)

Нереализованный пенальти: Кастро, 90+4 (Бранн)

Вольфсберг – ПАОК – 0:1 в дополнительное время (0:0)

Гол: Камара, 115

Брейдаблик – Зриньски – 1:2 (1:1)

Голы: Гуннлаугссон, 61 (пен.) – Бильбия, 7, Вальгейрссон, 47 (аг)

Удаление: Юнссон, 90+2 (Б, две желтые)

Ноа – Линкольн Ред Импс – 0:0, 5:6 в серии пенальти (1:1)

Дрита – Стяуа – 1:3 (2:3)

Голы: Туша, 52 – Чисотти, 1, Микулеску, 18, Политич, 85

Удаление: Броя, 68 (Д, прямая красная)

Утрехт – Серветт – 2:1 (3:1)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80 (пен.)

Брага – Клуж – 2:0 (2:1)

Голы: Салазар, 19 (пен.), 45+5

Легия – АЕК Ларнака – 2:1 (1:4)

Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52

Удаление: Гнали, 72 (АЕК, две желтые)

КуПС минимально выиграл оба матча против РФШ и спокойно шагает дальше. Митьюлланд в скандинавском дерби был значительно сильнее Фредрикстада. Еще одно северное дерби завершилось успехом Бранна, хотя норвежцы усложнили себе жизнь автоголом.

Полесье проиграло в ЛК, но проходит дальше – команда Ротаня едва не допустила камбэк Пакша, Фиорентина ждет

В битве Вольфсберга и ПАОКа основного времени было мало, но в дополнительное все решил точный удар Мади Камара. Бывший динамовец Кендзера отыграл весь матч за греческий клуб, а экс-"горняк" Тайсон не попал даже в заявку.

Зриньски удачно посетил Исландию, одолев местный Брейдаблик. В паре Ноа – Линкольн дошло до серии пенальти, где представитель Гибралтара одержал сенсационную победу и гарантировал себе участие в основном этапе еврокубков. Стяуа легко разобралась с Дритой, которая пока вообще не рассчитывает на Дениса Костышина.

К сожалению, матч Утрехт – Серветт стал интересен Шахтеру после вылета из Лиги Европы. "Горняки" сваливаются в Лигу конференций, где нужно побеждать швейцарцев, которые против нидерландцев выглядели слабо.

Брага по сумме двух матчей раздавила Клуж, а Легия дома не смогла исправить гостевое фиаско против АЕК Ларнака.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти