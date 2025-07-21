Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 состоялась 21 июля в швейцарском Ньоне. Кто стал будущим соперником Динамо и Шахтера, узнавайте в этой новости на "Футбол 24".

Еще до начала церемонии жеребьевки, запланированной на 14:00 по киевскому времени, УЕФА разделил возможных соперников на группы, согласно рейтингу клубов и принципам проведения жеребьевки турнира.

Онлайн-трансляция жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЕ – Шахтер получил сложный посев, Динамо узнало свою судьбу

Потенциально в третьем раунде Украину могут представлять сразу две команды. Прежде всего это Шахтер, которому нужно для этого пройти турецкий Бешикташ. Также в Лиге Европы может оказаться Динамо, но для него это не желательный сценарий, ведь он будет означать вылет из ЛЧ.

Следующим соперником Шахтера (при условии, что дончане пройдут Бешикташ) станет худшая команда в паре Рейнджерс (Шотландия) / Панатинаикос (Греция). Следует заметить, что "горнякам" даже в теории нельзя было рассчитывать на простого оппонента, ведь им все равно стала бы какая-то из команд, которая прекратит свои выступления в квалификации ЛЧ.

Что касается Динамо, если оно умудрится также опуститься в еврокубковой иерархии, то его первым соперником в квалификации Лиги Европы станет такой же неудачник отбора ЛЧ. В частности, это будет слабейший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Матчи третьего раунда квалификации нынешней Лиги Европы запланированы на 7 и 14 августа 2025 года. Время начала поединков УЕФА дополнительно объявит 25 июля – сразу на первый и второй матчи.