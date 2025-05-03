КДК УАФ обязал донецкий Шахтер уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен за несоблюдение клубом мер безопасности в условиях военного положения, а именно – превышение допустимого количества зрителей на стадионе, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Также Шахтер получил штраф за поведение болельщиков во время матча 25-го тура УПЛ с Колосом (2:4). Донецкий клуб оштрафовали на 20 тысяч гривен за использование фанатами "горняков" пиротехнических средств. Еще одно наказание Шахтер получил за несоблюдение требований по эвакуации команды в укрытие во время доигровки матча с Кривбассом (2:1).

Напомним, поединок 26-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо (2:2) посетили 4850 человек. Количество зрителей на футбольных матчах украинской Премьер-лиги должно соответствовать размерам укрытий на стадионах и вблизи них.

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