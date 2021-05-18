"Горняки" пытаются подстроиться под прихоти Роберто Де Дзерби – нового потенциального наставника. На пути может стать Фиорентина.

Шахтер и Фиорентина летом устроят борьбу за хавбека Интера Стефано Сенси, информирует Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

Де Дзерби хочет пригласить в Шахтер звездного экс-подопечного

Инициатором подписания Сенси в Шахтер якобы является Роберто Де Дзерби, которому все прочат пост главного тренера дончан. Специалист и 25-летний полузащитник хорошо знакомы, ведь вместе работали в Сассуоло. Ранее сообщалось, что Интер будет готов отпустить своего подопечного за около 20 млн евро.

Стефано Сенси в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Несмотря на это, Роберто Манчини включил хавбека в расширенный список сборной Италии на Евро-2020.

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