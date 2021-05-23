Донецком Шахтеру непросто будет подписать форварда Сассуоло Жереми Бога. Кроме безумного ценника "горняки" получили очередного конкурента в борьбе за 24-летнего француза. О своих планах на Бога заявила Аталанта, сообщает Calciomercato.

Сассуоло отпугивает Шахтер астрономической ценой на Бога

По сообщению источника, бергамаски серьезно настроены переманить талантливого хавбека.

К слову, сам Бога неоднократно заявлял, что не достиг понимания с Сассуоло в вопросе продления контракта, а потому настроен летом сменить клуб. Кроме Шахтера и Аталанты Бога хотели бы видеть в своих рядах Ювентус, Марсель, Наполи и Лион.

Напомним, в текущем сезоне Серии А Жереми провел в "черно-зеленой" футболке 26 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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