Донецкий клуб получил неутешительные новости после сдачи тестов на коронавирус.

Футболисты донецкого Шахтера накануне матча 1/8 финала Лиги Европы прошли обязательное тестирование на коронавирус, сообщает официальный Твиттер "оранжево-черных".

Шахтер – Рома: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков Шахтера результаты отрицательные.

Напомним, "горняки" проведут домашний поединок против "волков" в четверг, 18 марта, в 22:00. Из-за сложной эпидемиологической ситуации украинская команда не сможет рассчитывать на поддержку "12 игрока" – постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о запрете доступа зрителей на футбольные матчи.

Шахтер – Рома: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки – об интересе к Яремчуку и Тайсону и любви к Украине