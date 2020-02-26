Шахтер получил психологическое преимущество над Бенфикой, – Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер.

"Мне было интересно посмотреть, в каком состоянии Шахтер подойдет к ответственному матчу после большого перерыва. Конечно, еще рано говорить, что команда Луиша Каштру на ходу, но местами "горняки" выглядели солидно за счет скоростей, разумной перепасовки.

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Очень порадовал Виктор Коваленко, и не потому, что он забил гол. Я его часто критиковал, но для полузащитника этот матч может стать своего рода новой отправной точкой. Хочется, чтобы Коваленко перенес этот пыл и драйв на матчи в составе сборной Украины.

Счет очень скользкий, но Шахтер получил психологическое преимущество. В харьковском матче футболисты Бенфики порой не знали, что делать. Впрочем, в Лиссабоне будет совсем другая игра. Бенфика дома действует куда увереннее", – поделился Левченко в интервью Команда№1.

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Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер состоится завтра, 27 февраля, начало в 22:00.