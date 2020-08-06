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Шахтер получил предложение продать Соломона в клуб Серии А – известна сумма

6 августа 13:50 - Читати українською
Шахтер получил предложение продать Соломона в клуб Серии А – известна сумма
Манор Соломон / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон стал трансферной целью итальянского Аталанты.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

Клуб из Бергамо решительно настроен приобрести хавбека дончан и уже даже сделал предложение Шахтеру – 12 млн евро, утверждает израильское издание Sport1.

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По информации источника, Соломон окончательно убедил Аталанту в целесообразности его трансфера в матче ЛЕ против Вольфсбурга, в котором он помог создать первый гол Шахтера, а затем отличился самостоятельно. Сообщается, что "горняки" уже ответили отказом, поскольку считают предлагаемую сумму слишком маленькой.

Напомним, Манор перебрался в УПЛ из чемпионата Израиля в январе 2019-го за 6 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Украины Соломон провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами. Еще три гола хавбек забил в еврокубках.

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Теги
Аталанта Аталанта Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер Манор Манор Соломон Шахтер - Вольфсбург
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