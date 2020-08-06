Шахтер получил предложение продать Соломона в клуб Серии А – известна сумма

Клуб из Бергамо решительно настроен приобрести хавбека дончан и уже даже сделал предложение Шахтеру – 12 млн евро, утверждает израильское издание Sport1.

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По информации источника, Соломон окончательно убедил Аталанту в целесообразности его трансфера в матче ЛЕ против Вольфсбурга, в котором он помог создать первый гол Шахтера, а затем отличился самостоятельно. Сообщается, что "горняки" уже ответили отказом, поскольку считают предлагаемую сумму слишком маленькой.

Напомним, Манор перебрался в УПЛ из чемпионата Израиля в январе 2019-го за 6 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Украины Соломон провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами. Еще три гола хавбек забил в еврокубках.

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