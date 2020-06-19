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Шахтер получил предложение от Фенербахче по Зубкову

11:00 - Читати українською
Шахтер получил предложение от Фенербахче по Зубкову
Александр Зубков / Фото ФК Ференцварош

Если наставник Ференцвароша не планирует возглавлять Фенербахче, то его подопечный Александр Зубков имеет все шансы присоединиться к турецкому клубу.

Фенербахче отправил запрос донецкому клубу по хавбека Александру Зубкову, сообщает Turkiye Gazetesi.

Ребров ответил на слухи о переходе в Фенербахче

Турки готовы предложить "горнякам" 1 млн евро за аренду Зубкова в год, и столько же потратить на зарплату игрока.

Прошлый сезон 23-летний украинец провел также на правах аренды в венгерском Ференцвароше под руководством Сергея Реброва. Александр помог своей команде одержать золотые медали местного первенства. Стоит отметить, что ранее СМИ "сватали" Реброва в тренерское кресло Фенербахче.

Напомним, Зубков находится в структуре Шахтера с 2013 года, но не смог закрепиться в первой команде донецкого клуба.

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Теги
Украинцы за рубежом Трансферы Мир Шахтер Шахтер Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Александр Александр Зубков Трансферы Шахтера
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