Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд (ответный матч)

Панатинаикос – Рейнджерс – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Джурич, 53 – Гассама, 60

После поражения в Глазго со счетом 0:2 Панатинаикос был полон решимости взять у Рейнджерс реванш и совершить камбэк. В начале второго тайма Филип Джурич дважды отправил мяч в сетку ворот шотландцев, но в первом случае гол был отменен из-за офсайда.

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Когда запахло жареным, Рассел Мартин сделал замену: он выпустил на поле 21-летнего форварда Джейди Гассаму, которому понадобилось меньше минуты, чтобы сравнять счет. В прошлом сезоне он выступал за Шеффилд Уэнсдей, и по итогам сезона был назван лучшим игроком команды.

Благодаря победе в первом матче Рейнджерс продолжит бороться за выход в основной этап Лиги чемпионов. Панатинаикос вылетает в квалификацию Лиги Европы и сыграет с победителем пары Шахтер – Бешикташ.

В составе ПАО играет экс-вингер Шахтера Тете.

Filip Đuričić | Panathinaikos 1-0 Rangerspic.twitter.com/mT3Bz3Yvk0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 30, 2025