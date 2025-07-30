Шахтер получил потенциального соперника в Лиге Европы – "джокеру" понадобилось меньше минуты, чтобы забить
В среду, 30 июля, определился потенциальный соперник Шахтера в следующем раунде квалификации Лиги Европы.
Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд (ответный матч)
Панатинаикос – Рейнджерс – 1:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Джурич, 53 – Гассама, 60
После поражения в Глазго со счетом 0:2 Панатинаикос был полон решимости взять у Рейнджерс реванш и совершить камбэк. В начале второго тайма Филип Джурич дважды отправил мяч в сетку ворот шотландцев, но в первом случае гол был отменен из-за офсайда.
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Когда запахло жареным, Рассел Мартин сделал замену: он выпустил на поле 21-летнего форварда Джейди Гассаму, которому понадобилось меньше минуты, чтобы сравнять счет. В прошлом сезоне он выступал за Шеффилд Уэнсдей, и по итогам сезона был назван лучшим игроком команды.
Благодаря победе в первом матче Рейнджерс продолжит бороться за выход в основной этап Лиги чемпионов. Панатинаикос вылетает в квалификацию Лиги Европы и сыграет с победителем пары Шахтер – Бешикташ.
В составе ПАО играет экс-вингер Шахтера Тете.