Шахтер направил официальное предложение по трансферу Силвы, сообщает Globo Esporte. "Горняки" предложили приобрести футболиста за 7 миллионов, однако Флуминенсе отклонил запрос донецкого клуба.

Несмотря на отказ, ожидается, что Шахтер сделает улучшенное предложение по переходу Исаке Силвы. 18-летним полузащитником также интересовались Манчестер Сити и Ливерпуль, однако эти клубы не прислали официального запроса о трансфере.

В феврале Исаке подписал новый контракт с Флуминенсе, который рассчитан до 31 декабря 2029 года. Молодой игрок уже провел 11 матчей за первую команду клуба, результативными действиями не отличался. Его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро.

