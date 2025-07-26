Шахтер в ярком стиле переиграл Бешикташ (4:2) в выездном матче на Водафон Парк. Главной звездой команды Арды Турана стал бразилец Алиссон, который оформил аж 3 результативных действия (гол и 2 ассиста). Поддержал его другой легионер, Кевин, в активе которого дубль.

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде

Стоит отметить сильное выступление Олега Очеретько, который может претендовать на место в основе. Не обошлось и без скандала – турецкие болельщики свирепствовали и начали бросать бутылки в сторону вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка. А звезда Бешикташа Тэмми Абрахам был разгневан поведением игроков Шахтера – мол, они праздновали так, будто уже победили в противостоянии. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".