"Горняки" нашли себе полноценного наставника после ухода Патрика ван Леувена.

Боснийский специалист Марино Пушич подписал контракт с Шахтером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (бывший Твиттер).

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Кроме того, 52-летний наставник уладил все формальности и прекратил сотрудничество с Фейеноордом, где работал ассистентом Арне Слота.

К слову, единственным клубом, в котором Пушич имел опыт самостоятельной работы, был Твенте (2018-2019 гг.).

Напомним, после отставки Патрика ван Леувена исполняющим обязанности главного тренера Шахтера был Дарио Срна.

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