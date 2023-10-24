Шахтер получил нового тренера – топ-инсайдер сообщил о подписании контракта со специалистом из Европы
24 октября 17:39 - Читати українською
"Горняки" нашли себе полноценного наставника после ухода Патрика ван Леувена.
Боснийский специалист Марино Пушич подписал контракт с Шахтером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (бывший Твиттер).
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Кроме того, 52-летний наставник уладил все формальности и прекратил сотрудничество с Фейеноордом, где работал ассистентом Арне Слота.
К слову, единственным клубом, в котором Пушич имел опыт самостоятельной работы, был Твенте (2018-2019 гг.).
Напомним, после отставки Патрика ван Леувена исполняющим обязанности главного тренера Шахтера был Дарио Срна.
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