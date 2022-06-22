Несколько бразильских клубов заинтересованы в подписании Педриньо, однако наиболее выгодно предложение от Атлетико Минейро, сообщает Fala Galo.

Шахтер получил несколько предложений по трансферу Педриньо – Ребров и топ-чемпионат зовут

Клуб предлагает Шахтеру аренду игрока с правом выкупа, стороны продолжают переговоры. Сам Педриньо намерен вернуться на Родину.

Напомним, бразилец только год назад перешел в Шахтер, но не успел провести хотя бы один полноценный сезон в Украине из-за нападения российской армии. Дончане заплатили Бенфике за Педриньо 18 миллионов евро.

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