У полузащитника Шахтера Педриньо есть все больше предложений по продолжению карьеры.

Сразу три клуба – мадридский Атлетико, ПСВ и Атлетико Минейро – заинтересованы в услугах Педриньо и сделали предложения Шахтеру, сообщает Transfers24hr.

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Также интерес проявлял Фенербахче, однако "канарейки" остыли к бразильскому хавбеку. В данный момент еще известно о заинтересованности Аль-Айна, который возглавляет Сергей Ребров.

Напомним, бразилец только год назад перешел в Шахтер, но не успел провести хотя бы один полноценный сезон в Украине из-за нападения российской армии. Дончане заплатили Бенфике за Педриньо 18 миллионов евро.

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