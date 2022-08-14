Шахтер продолжает предсезонный сбор в Словении, готовясь к старту нового сезона. Накануне команда провела очередную насыщенную тренировку, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

УПЛ официально утвердила календарь чемпионата Украины 2022/23 – первое Классическое состоится в 7-м туре

В общую группу наконец-то вернулся форвард Лассина Траоре, который еще в сентябре получил тяжелую травму и до сих пор восстанавливался. К слову, буркиниец остался единственным легионером в расположении клуба – все остальные решили воспользоваться правилом ФИФА и покинули "горняков" на правах аренды.

Напомним, в понедельник, 15 августа Шахтер проведет два благотворительных матча с саудовским Аль-Фатехом. Начало в 12:00 и 19:00 по Киеву.

Шахтер разгромно проиграл Роме на полном Стадио Олимпико – атмосфера уровня ЛЧ, один луч в сырой команде Йовичевича