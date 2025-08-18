Полузащитник Шахтера Кевин сделал шаг к возвращению на поле. Как сообщили в соцсетях Шахтера, 22-летний бразилец Кевин 18 августа частично провел тренировку в общей группе футболистов.

Из-за повреждения Кевин пропустил пять последних матчей Шахтера во всех турнирах. Последний раз вингер выходил на поле 31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (2:0).

Следующий поединок для дончан запланирован на 21 августа – в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Шахтер встретится с Серветтом, начало матча – в 21:00.

Напомним, что в сезоне 2025/2026 Кевин провел за Шахтер 3 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

