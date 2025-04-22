Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык вернулся к тренировкам в общей группе перед топовыми матчами в конце сезона.

Пресс-служба Шахтера сообщила о восстановлении Дмитрия Ризныка от травмы – Голкипер уже тренировался в общей группе.

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Вряд ли можно рассчитывать на появление вратаря в полуфинальном матче Кубка Украины с Полесьем (состоится уже завтра, 23 апреля). А вот на игру против Динамо Ризнык вполне может вернуться на позицию первого номера Шахтера – Классическое запланировано на 27 апреля.

К слову, Дмитрий провел за Шахтер 33 матча в этом сезоне во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола. В 15 встречах Ризнык смог удержать ворота на "замке".

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