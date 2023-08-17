Шахтер получил мощное усиление перед матчем против Вернидуба
16:20 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко наконец залечил свое повреждение.
Шахтер в своем Telegram-канале сообщил о полном восстановлении Степаненко от повреждения.
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Тарас даже провел тренировку в общей группе, поэтому легенду "горняков" вполне можно ожидать в матче против Кривбасса, который состоится 20 августа.
Напомним, что Степаненко выступает за Шахтер с 2010 года. В общем, Тарас провел 393 матча за "горняков" в которых отметился 29 голами и 24 результативными передачами.
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