Звездный легионер Винисиус Тобиас вновь присоединился к дончанам после двух лет скитаний на Пиренеях.

Пресс-служба Шахаря сообщила о возвращении в лагерь команды 20-летнего правого защитника Винисиуса Тобиаса.

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К слову, бразилец последние два сезона находился в аренде в мадридском Реале. "Сливочные" имели право выкупа игрока за 10 миллионов евро, но тот так и не смог убедить руководство мадридцев в своей профпригодности. За время пребывания в Реале Винисиус провел за главную команду лишь один матч. Остальное время он играл за дубль – команду Реал Мадрид Кастилья (8 ассистов в 61 матче).

Напомним, Тобиас стал игроком Шахтера зимой 2022 года, перейдя из бразильского Интернасьоналя за 6 млн евро. Его контракт с "горняками" действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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