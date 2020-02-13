Шахтер получил лицензию на запуск клубного телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал Шахтеру лицензию на кабельное вещание клубного телеканала.

Телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине, сообщил представитель Шахтера в комментарии Детектор Медиа.

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Канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи Шахтера, в том числе и архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

Канал Шахтера не входит в "Медиа Группы Украина", которая имеет три собственных футбольных канала, и является отдельным проектом, хотя и имеет с медиагруппой общего владельца – Рината Ахметова. Дистрибуцией и монетизацией клубного канала будет заниматься коммерческий отдел ФК Шахтер.

FCSD планирует вещать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Сигнал к ним будут доставлять по IP, уже имеется соглашение с компанией Cosmonova. Также канал будет распространять свой контент на официальном сайте "горняков", а лицензия рассчитана на 10 лет.

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