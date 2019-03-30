Шахтер получил компенсацию за Зинченко, – юрист

Спортивный Юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с уходом хавбека Александра Зинченко из Шахтера.

"Александр уехал из Украины с родителями. Он говорил, что был несовершеннолетний и не мог сам оставаться в Украине. Когда ФИФА рассматривала это дело, то не посчитало это уважительной причиной для расторжения договора. Дело в том, что Шахтер к тому моменту уже уехал из зоны боевых действий, футболистам ничего не угрожало. Было признано, что он нарушил договор с Шахтером.

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После этого Уфа выплатила 200 с чем-то тысяч евро – это специальная компенсация, предусмотренная ФИФА для случаев, когда переходит воспитанник младше 23 лет. Она обычно включена в трансферную стоимость. Но так как он просто расторг контракт и перешел, это была компенсация, которую заплатила Уфа.

К тому моменту Зинченко уже перешел в Ман Сити. Шахтер говорил: "Смотрите, он перешел за миллионы в Сити, значит, вы должны больше нам заплатить. Это был один из самых перспективных игроков в нашей школе, он был капитаном, нам поступали предложения о его переходе". В общем, они пытались доказать, что его цена в момент разрыва контракта сильно превышала сумму компенсации за подготовку. На это ФИФА им ответила: если вы платите супердорогому футболисту зарплату в 300 евро, будьте готовы, что и компенсацию получите, исходя из этой суммы.

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Когда от вас требуют несколько миллионов евро дополнительной компенсации, заплатить 10 тысяч (публично объявляли о 8 тысячах, речь о деньгах в дополнение к положенным 200 тысячам – прим. Футбол 24) означает, что вы выиграли это дело. Это контролируемый проигрыш. Мы сразу сказали клиенту, что, скорее всего, заплатим такую-то сумму, спросили: вас устраивает? Те ответили: нас устраивает", – цитирует Прокопца sports.ru.