Бразильский Палмейрас уже ведет переговоры с украинским клубом о переходе 21-летнего бразильца, утверждает Globoesporte.

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По информации издания, "зелено-белые" хотят арендовать Сиприано до конца 2021 года, а также прописать в соглашении опцию на выкуп контракта игрока. Источник сообщает, что переговоры проходят конструктивно, и вскоре о трансфере могут объявить официально.

Заметим, несколько дней назад появилась информация об интересе к игроку от другой бразильской команды – Флуминенсе.

Добавим, что два года назад Шахтер приобрел Сиприано у Сан-Паулу за один миллион евро, но бразилец пока не смог закрепиться в составе "горняков". В общем Маркиньос сыграл а дончан 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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